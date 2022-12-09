RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ложкин: на специальной панели Kyiv Jewish Forum обсудят будущее двухпартийной поддержки США для Украины

Фото: Борис Ложкин (Kyiv Jewish Forum)
Автор: Артем Горовенко

13 декабря пройдет специальная панель Kyiv Jewish Forum, организованная Еврейской конфедерацией Украины при поддержке издания Tablet. Цель - познакомить аудиторию с наиболее актуальными темами дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврейской конфедерации Украины и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Бориса Ложкина в Facebook.

В обсуждении примут участие историк Нил Фергюсон и военный аналитик Майкл Кофман.

"Спикеры обсудят будущее двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами, а также ситуацию на поле боя этой зимой", - написал Ложкин.

Кроме того, во время мероприятия с заявлением также выступят представители двухпартийной группы национальных законодателей США.

Панель состоится во вторник в 19:00 по Киеву. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на странице форума.

Напомним, прошлогодний Kyiv Jewish Forum проходил 15-16 декабря в формате онлайн-конференции. За мероприятием, организованным Еврейской конфедерацией Украины, следили более 300 тысяч зрителей.

Тогда поводом для форума стало 30-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной.

В форуме приняли участие президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители Конгресса США, ООН, Еврокомиссии, парламентов и правительств многих стран мира, ученые и бизнесмены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Ложкин