Ложкин: на специальной панели Kyiv Jewish Forum обсудят будущее двухпартийной поддержки США для Украины

В обсуждении примут участие историк Нил Фергюсон и военный аналитик Майкл Кофман.

"Спикеры обсудят будущее двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами, а также ситуацию на поле боя этой зимой", - написал Ложкин.

Кроме того, во время мероприятия с заявлением также выступят представители двухпартийной группы национальных законодателей США.

Панель состоится во вторник в 19:00 по Киеву. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на странице форума.

Напомним, прошлогодний Kyiv Jewish Forum проходил 15-16 декабря в формате онлайн-конференции. За мероприятием, организованным Еврейской конфедерацией Украины, следили более 300 тысяч зрителей.

Тогда поводом для форума стало 30-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной.

В форуме приняли участие президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители Конгресса США, ООН, Еврокомиссии, парламентов и правительств многих стран мира, ученые и бизнесмены.