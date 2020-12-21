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Ложкін назвав чотири головних події в житті єврейської громади України в 2020

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 11:41
Ложкін назвав чотири головних події в житті єврейської громади України в 2020
Фото: Борис Ложкін (прес-служба ЄКУ)
Автор: РБК-Україна

Рік, що минає, для єврейської громади України став особливо знаменним і був відзначений низкою подій, які мали серйозний вплив на подальше поліпшення відносин між українцями та євреями та зміцнення авторитету України у світі.

Про це написав президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін в Jerusalem Post.

Однак сьогодні, як зауважив голова ЄКУ, "ми є свідками активного відродження єврейського життя і традицій".

Ложкін відзначив кілька подій, якими запам’ятався 2020 рік.

У році, що минає, було проведено найбільшу єврейську конференцію в історії України - Київський єврейський форум - 2020. Він зібрав онлайн-аудиторію близько 83 000 осіб по всьому світу.

"За часів, що передували Covid, це означало б, що нашу конференцію дивився весь стадіон "Стад де Франс" у Парижі", - зауважив Ложкін.

Також, зазначив президент ЄКУ, у 2020 році, з ініціативи конфедерації, при Тель-Авівському університеті стартувала Ініціатива дослідження українського єврейства, яка координуватиме в Ізраїлі та за кордоном академічні дослідження з історії та культури українських євреїв. Даний проєкт дозволить ще більше відокремити історію українських євреїв від існуючого досі узагальнення з історією "радянських євреїв".

Ще однією важливою подією 2020 року Ложкін назвав підписання між Урядом України та Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр (BYHMC) історичного меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво, який включає будівництво меморіального центру і синагоги у 2021 році.

Нарешті, за словами Ложкіна, у 2020 році продовжилася реалізація одного з наймасштабніших проектів ЄКУ – "Праведники мого міста". В рамках цього проєкту, нагадав Ложкін, ЄКУ працює над встановленням людей, які рятували євреїв під час Голокосту, і перейменуванням вулиць, площ або парків у містах України на честь місцевого Праведника.

"Україна поступово трансформується, змирившись із минулим, вшановуючи пам'ять жертв і визнаючи історію і страждання людей. Це великий крок до більш зрілої нації та мирного майбутнього", - зауважив глава ЄКУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що проект будівництва Меморіалу в Бабиному Яру став темою однієї з дискусій на Kyiv Jewish Forum 2020.

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