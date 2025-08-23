RU

Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания

Фото: Сергей Бондарь (facebook.com/Vbtaps)
Автор: Наталья Юрченко

Пилот 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева" Сергей Бондарь погиб в ночь на 23 августа. Трагедия произошла, когда летчик МиГ-29 возвращался после выполнения боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 40 бригаду тактической авиации "Призрак Киева" в Facebook.

"Этой ночью, возвращаясь после выполнения боевого задания, погиб летчик 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева" заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь", - говорится в сообщении.

Что известно о пилоте

Украинский защитник родился в 1979 году в Кропивницком, где и жил вместе с семьей: женой, сыном и дочерью.

В 2000 году Сергей Бондарь окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил ВСУ. Всю свою жизнь он посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете.

С началом полномасштабной войны пилот вернулся к военной службе, стал на защиту неба - в 40 БрТА. Сергей Бондарь восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29.

 

Фото: погибший пилот Сергей Бондарь (facebook.com/Vbtaps)

Именно на истребителях МИГ-29 герой осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины - успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабах и скоплению техники на разных направлениях фронта.

"Помним Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних. Искренне соболезнуем его семье, близким, побратымам и всем, кто знал славного защитника украинской земли", - отметили в Воздушных силах.

 

Как отмечало РБК-Украина, утром 23 августа Воздушные силы ВСУ сообщили об аварии самолета МиГ-29. После выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя Сергей Бондарь.

