У лондонському аеропорту зупинили всі польоти

Ілюстративне фото (twitter.com/london_informer)

Через інцидент з літаком на злітній смузі аеропорту Станстед зупинені всі вильоти

В лондонському аеропорту Станстед ввечері 1 березня призупинили всі польоти у зв'язку з інцидентом з літаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби аеропорту в Twitter.

Наголошується, що з літаком Airbus A320 на злітно-посадковій смузі стався інцидент. Проблема виникла з двигуном лайнера, який вимушено перервав свій політ.

Пасажирів з повітряного судна, що прямував до Відня, довелося евакуювати. Даних про постраждалих немає.

Нагадаємо, 27 лютого в Міжнародному аеропорту "Київ" довелося евакуювати пасажирів через анонімне повідомлення про мінування. Повідомлення надійшло службам аеропорту на електронну пошту. Після ретельної перевірки інформації з боку правоохоронців робота аеропорту була відновлена.

Також 28 лютого літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів із Стамбула до Москви, запросив аварійну посадку в одеському аеропорту. Боїнг 737 різко знизився над Одесою і сіл. Перед приземленням екіпаж повідомив про низькому тиску масла в системі. Ввечері компанія Turkish Airlines вислала резервний борт, який скоро приземлиться в Одесі.