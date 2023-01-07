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В Лондоне пройдет международная встреча по военным преступлениям РФ в Украине

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Лондон, Суббота 07 января 2023 14:16
В Лондоне пройдет международная встреча по военным преступлениям РФ в Украине Фото: министр юстиции Великобритании Доминик Рааб (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы расширить поддержку Международному уголовному суду в его расследованиях военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Согласно заявлению, на встрече в марте, которую проведут министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и его голландский коллега Дилан Есилоз-Сигериус, примет участие главный прокурор МУС Карим Хан.

"Спустя почти год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", - сказал Рааб.

В заявлении говорится, что встреча будет направлена на увеличение глобальной финансовой и практической поддержки МУС и координацию усилий, чтобы обеспечить все необходимое для проведения расследований и судебного преследования виновных.

"Для нас совершенно ясно: эти преступления не могут остаться безнаказанными", - сказал Есилоз-СигериусЮ, охарактеризовав сообщения, поступающие из Украины, как "ужасающие".

Главный прокурор МУС Карим Хан в прошлом году начал расследование военных преступлений РФ в Украине.

В декабре Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала в Гааге, где будут судить виновных в российской агрессии в Украине.

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