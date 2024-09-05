В Лондоне представили результаты расследования масштабного пожара, в котором погибли 72 человека

Пожар охватил 23-этажное здание социального жилья в одном из самых богатых районов Лондона утром 14 июня 2017 года. Это был самый большой по количеству жертв пожар в жилом доме в Британии со времен Второй мировой войны.

"Простая правда состоит в том, что всех произошедших смертей можно было избежать", — сказал глава расследования Мартин Мур-Бик.

В своем долгожданном окончательном отчете расследование возложило наибольшую ответственность за катастрофу на компании, вовлеченные в обслуживание и ремонт многоквартирного дома, а также на компании, которые, по его словам, нечестно рекламировали горючие облицовочные материалы как безопасные.

Он также критиковал тогдашнее правительство, местные власти Кенсингтона и Челси, отрасль, регуляторные группы, конкретных лиц и плохо подготовленную пожарную бригаду за многолетнее бездействие относительно пожарной безопасности в многоэтажных кварталах.

"Не все они несут одинаковую ответственность за возможную катастрофу, но, как показывают наши отчеты, все так или иначе способствовали ей, в большинстве случаев из-за некомпетентности, но в некоторых случаях из-за нечестности и алчности", — сказал Мур-Бик.

В отчете о расследовании, занявшем почти 1700 страниц, говорится, что ад стал кульминацией "десятилетий неудач", когда прибыль была поставлена выше людей.

"Обязанность правительства — защищать жизнь, одновременно защищая нас от корпоративной алчности. Но слишком долго они помогали корпорациям, помогая им наживаться и диктовать правила", — заявила Grenfell United, группа, представляющая некоторых выживших, а также семьи погибших.

Премьер-министр Кир Стармер извинился перед родственниками жертв и выживших от имени британского государства, заявив, что они годами терпели неудачу.

"Этого никогда не должно было случиться. Страна не выполнила своего главного долга — защитить вас и ваших близких. Сегодня долгожданный день истины, но теперь он должен привести ко дню справедливости", — сказал он в парламенте, где за этим наблюдали некоторые родственники погибших.

Британская полиция заявила, что под следствием находятся 58 человек и 19 фирм и организаций. Однако до каких-либо судебных преследований, в том числе за корпоративное убийство и мошенничество, пока не дошло.

Предварительный отчет следственной группы в 2019 году обнаружил неисправность электричества в холодильнике в квартире на четвертом этаже, что повлекло за собой пожар.

Затем пламя распространялось неконтролируемо, главным образом потому, что во время реконструкции 2016 дом был покрыт облицовкой – внешними панелями, предназначенными для улучшения внешнего вида и дополнительной изоляции – изготовленными из горючего алюминиевого композитного материала, который выступал как источник топлива.