Как пишет издание, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским официальным лицам, что Киев на "90%" поддерживает мирную программу президента США Дональда Трампа, представленную на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками, занимающимися прекращением огня в Украине.

"На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня", - сказал чиновник в комментарии изданию.

Затем, по его словам, намерение состоит в том, чтобы провести (обсуждения, - ред) с россиянами.

"А затем сказать: "Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, где находятся обе стороны. И как только мы этого достигнем, тогда будут определены следующие шаги", - добавили чиновники, опрошенные журналистами.

Причем они настойчиво отметили, что президент США Дональд "Трамп готов выйти из-за стола переговоров без поддержки Москвы, переложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки".

Проработка плана, касющегося прохождения линий прекращения огня

Тем временем, по данным NYP, министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллеги "проработают оставшиеся у них сомнения по поводу мирного плана", большинство из которых касаются того, где пройдут линии разграничения.

"Я думаю, что часть их беспокойства связана с землей... как раз с тем, что они называют "де-юре" и "де-факто", - сказал авторам статьи представитель администрации.

По его словам, "де-факто" означает, что Украина признает, что россияне оккупируют эту землю, но не говорит, что собирается отдать ее навсегда, а "де-юре" означает, что Украина признает, что россияне забирают эту землю, и Украина никогда больше ее не увидит.

"Пряник" для Москвы

В статье отмечается, что чтобы усадить Россию за стол переговоров, спецпредставитель президента Стив Уиткофф может предложить Москве "пряник" в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов.

"Для русских пряником является вопрос, как нам ослабить санкции, которые в настоящее время действуют в их отношении. Другой вопрос, как вы поступите с замороженными российскими активами( речь о 300 млрд долларов, - ред), которые лежат в Брюсселе", - пояснили чиновники.

Однако эксперты, опрошенные NYP, утверждают, что это будет противоречить предыдущим угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву - чего ему пока не удалось сделать.

"Трамп был очень жестким по отношению к украинцам, прекратив поддержку разведки и военную помощь, когда он не почувствовал, что получает от украинцев немедленное "да", которого он хотел, чтобы согласиться на прекращение огня", - заявил эксперт Алекс Плитсас из Атлантического совета.

Почему РФ продолжает нарушать договоренности о прекращении огня

В свою очередь, россияне продолжают нарушать все соглашения о прекращении огня, которые они когда-либо подписывали, отказываются прийти к соглашению о прекращении огня на разумных условиях, продолжают наносить удары баллистическими ракетами по Украине.

"По сути, все это является попыткой показать нос президенту США Дональду Трампу и попытками опозорить его на международной арене, поскольку они отказываются прийти к базовым условиям прекращения огня, которое, как он обещал, он обеспечит", - добавил Плитсас.

Белый дом, по его мнению, должен принять жесткие меры в отношении главы Кремля Владимира Путина, который "за последние 25 лет не понес существенной ответственности за свои действия".

"Вот почему мы продолжаем видеть подобное поведение (со стороны России), поэтому, если мы не изменим это поведение, мы можем ожидать, что увидим больше того же самого от Путина, а не меньше", - сказал он.