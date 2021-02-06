У Лондоні відбулася серія нападів людей з ножами: є загиблий і поранені

На півдні Лондона в п'ятницю, 5 лютого, сталася серія нападів на людей. В результаті одна людина загинула, а дев'ять були поранені.

Про це повідомляє поліція міста.

Правоохоронці заявляють про п'ять інцидентів з використанням ножів у районі Кроудон.

Зазначено, що напади сталися приблизно о 19:00, 19:15, 20:10, 20:50 і 21:10. Всього поліція повідомляє про дев'ять поранених, більшість з яких отримали ушкодження, що не становлять загрозу для життя.

Дані інциденти розглядаються як ізольовані.

Відзначається, що о 19:15 ножові поранення "у результаті сварки" отримали відразу чотири людини в віці "від 20 років".

При цьому потерпілий від поранення о 20:10 помер. За даними правоохоронців, загиблому було 22 роки. Відбулися "розборки" з участю групи чоловіків, які приїхали до житлового будинку.

Так, на місці інциденту був виявлений ще один чоловік з ножовим пораненням, його стан не становить небезпеки для життя.

Нагадаємо, в кінці січня минулого року в північно-східному районі Лондона (Великобританія) три людини стали жертвами нападу невідомого з ножем.