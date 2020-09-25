У Лондоні поліцейський застрелений злочинцем у СІЗО

У Лондоні, в Центрі тимчасового утримання під вартою Кройдон затриманий застрелив співробітника поліції. Від отриманого поранення поліцейський помер у лікарні.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в ніч на п'ятницю. 23-річного чоловіка доставили до центру і обшукали, після чого він дістав пістолет, вистрілив у поліцейського і в себе.

Співробітникові поліції надали медичну допомогу на місці та доставили в лікарню, де він помер від вогнепального поранення. Злочинець також госпіталізований, його стан залишається важким.

Наголошується, що поліція не застосовувала вогнепальну зброю під час інциденту.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція перехопила дрон з наркотиками.

Також, в Сумській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке постачала наркотики у виправну колонію.