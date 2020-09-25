ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Лондоні поліцейський застрелений злочинцем у СІЗО

Автор: РБК-Україна

У Лондоні, в Центрі тимчасового утримання під вартою Кройдон затриманий застрелив співробітника поліції. Від отриманого поранення поліцейський помер у лікарні.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в ніч на п'ятницю. 23-річного чоловіка доставили до центру і обшукали, після чого він дістав пістолет, вистрілив у поліцейського і в себе.

Співробітникові поліції надали медичну допомогу на місці та доставили в лікарню, де він помер від вогнепального поранення. Злочинець також госпіталізований, його стан залишається важким.

Популярні новини

Наголошується, що поліція не застосовувала вогнепальну зброю під час інциденту.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція перехопила дрон з наркотиками.

Також, в Сумській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке постачала наркотики у виправну колонію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полиция