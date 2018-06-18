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У Лондоні підозрюваний у підготовці теракту вийшов з-під варти

НовиниПолітика    18.06.2018 - 03:45
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

Громадянин Фінляндії відпущений з-під варти

В Лондоні (Великобританія) підозрюваний у підготовці теракту відпущений з-під варти. Про це повідомляє Скотланд-Ярд.

"Чоловік, 29 років, громадянин Фінляндії, звільнений у п'ятницю, 15 червня", - йдеться в повідомленні поліції Лондона.

Як повідомляється, даний інцидент став вже третім за останні два роки випадком затримання в Британії громадян Фінляндії за підозрою в підготовці теракту.

У лютому 2016 року на території Британії був затриманий, а згодом засуджений 19-річний студент із Сомалі з паспортом Фінляндії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Великобританії затримала 18-річного хлопця за підозрою в причетності до теракту в Лондоні, що відбулася  15 вересня 2017 року.

Так, бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за вибух, який стався в Лондоні в п'ятницю, 15 вересня. За версією британської поліції, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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Теги публікації: полиция, Великобритания, Лондон, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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