В Лондоне подозреваемый в подготовке теракта вышел из-под стражи

Гражданин Финляндии отпущен из-под стражи

В Лондоне (Великобритания) подозреваемый в подготовке теракта отпущен из-под стражи. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.

"Мужчина, 29 лет, гражданин Финляндии, освобожден в пятницу, 15 июня", - говорится в сообщении полиции Лондона.

Как сообщается, данный инцидент стал уже третьим за последние два года случаем задержания в Британии граждан Финляндии по подозрению в подготовке теракта.

В феврале 2016 года на территории Британии был задержан, а впоследствии осужден 19-летний студент из Сомали с паспортом Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Великобритании задержала 18-летнего молодого человека по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, произошедшего 15 сентябяр 2017 года.

Так, боевики "Исламского государства" (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за взрыв, который произошел в Лондоне в пятницу, 15 сентября. По версии британской полиции, сработало самодельное взрывное устройство.