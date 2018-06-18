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Интервью

В Лондоне подозреваемый в подготовке теракта вышел из-под стражи

НовостиПолитика    18.06.2018 - 03:45
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)

Гражданин Финляндии отпущен из-под стражи

В Лондоне (Великобритания) подозреваемый в подготовке теракта отпущен из-под стражи. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.

"Мужчина, 29 лет, гражданин Финляндии, освобожден в пятницу, 15 июня", - говорится в сообщении полиции Лондона.

Как сообщается, данный инцидент стал уже третьим за последние два года случаем задержания в Британии граждан Финляндии по подозрению в подготовке теракта.

В феврале 2016 года на территории Британии был задержан, а впоследствии осужден 19-летний студент из Сомали с паспортом Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Великобритании задержала 18-летнего молодого человека по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, произошедшего 15 сентябяр 2017 года.

Так, боевики "Исламского государства" (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за взрыв, который произошел в Лондоне в пятницу, 15 сентября.  По версии британской полиции, сработало самодельное взрывное устройство.

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Теги публикации: полиция, Великобритания, Лондон, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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