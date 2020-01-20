У Лондоні після нападу невідомого з ножем загинули троє людей

У північно-східному районі Лондона (Велика Британія) три людини стали жертвами нападу невідомого з ножем. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Скотленд-Ярд.

Ввечері в неділю, 19 січня, в поліцію міста надійшла скарга на порушення громадського порядку на північному сході Лондона.

На місці події після прибуття поліція виявила тіла трьох чоловіків з ножовими пораненнями. Загиблим було від 20 до 30 років.

"Поліція почала розслідування інциденту. Злочинець поки не затриманий", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Токіо при нападі з ножем в ресторані постраждали три людини. Відомо, що чотири людини, зображують із себе клієнтів ресторану, підняли шум, після чого поранили ножем трьох співробітників закладу.

Весною 2019 року в Японії невідомий чоловік накинувся з ножем на групу школярів, які чекали автобус на зупинці. Загинули двоє дітей. Ще 19 осіб були поранені, серед них були діти 6-7 років.