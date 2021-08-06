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У Токіо невідомий з ножем напав на пасажирів поїзда: є постраждалі

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Токіо, П'ятниця 06 серпня 2021 16:35
У Токіо невідомий з ножем напав на пасажирів поїзда: є постраждалі Фото: у столиці Японії чоловік напав з ножем на пасажирів поїзда (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Токіо невідомий з ножем напав на пасажирів поїзда. Він поранив чотирьох людей і зник у невідомому напрямку. Поліція почала пошук чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

За його даними, інцидент стався в ніч на 6 серпня в столичному районі Сетагая на залізничній гілці "Одакю". Як розповіли очевидці, один з пасажирів поїзда раптово схопився зі свого місця і почав розмахувати ножем. Він встиг поранити чотири людини, після чого вийшов на одній із зупинок.

У Міністерстві транспорту Японії повідомили, що двоє постраждалих перебувають у свідомості. Ще двоє отримали важкі травми: жінка поранена в живіт, а чоловік - в голову.

Поліція веде пошук нападника. Правоохоронці зазначили, що йому близько 20 років. Він тікав по залізничних коліях.

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