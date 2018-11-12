У Лондоні автобус в'їхав у зупинку

Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

Внаслідок аварії 20 людей постраждали

В Лондоні (Британія) 20 людей постраждали в результаті аварії за участю рейсового автобуса, за кермом якого знаходився п'яний водій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську службу швидкої допомоги в Twitter.

"Ми надали допомогу 20 пацієнтам і доставили 18 з них в лікарню", - наголошується в повідомленні.

Як повідомив заступник директора по операціях Грем Нортон, у більшості постраждалих спостерігаються легкі травми, але одного чоловіка довелося терміново евакуювати з місця події вертольотом.

Відзначається також, що найбільш важкі травми отримала 15-річна дівчинка, яка зараз перебуває в лікарні в критичному стані.

Так, аварія сталася на вулиці Стейшн-роуд у районі Кройдон на півдні британської столиці.

"На нинішній ранній стадії є підстави вважати, що двоповерховий автобус, що виконував 198 рейсовий маршрут, зіткнувся з легковим автомобілем, іншим автобусом і з автобусною зупинкою", - йдеться в заяві Скотленд-Ярду.

Разом з тим, передбачуваний винуватець інциденту був затриманий.

Final information about our response to the bus collision

in Croydon, following which we treated 20 patients and took 18 of them to

hospital. pic.twitter.com/P1da81MCCE — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) November 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні (Великобританія) автомобіль наїхав на пішоходів біля мечеті, в результаті чого постраждали дві людини.