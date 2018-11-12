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В Лондоне автобус въехал в остановку

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 00:44
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)

Вследствие аварии 20 человек пострадали

В Лондоне (Британия) 20 человек пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городскую службу скорой помощи в Twitter.

"Мы оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу", - отмечается в сообщении.

Как сообщил заместитель директора по операциям Грэм Нортон, у большинства пострадавших наблюдаются легкие травмы, но одного человека пришлось срочно эвакуировать с места происшествия вертолетом.

Отмечается также, что наиболее тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, которая в настоящий момент находится в больнице в критическом состоянии.

Так,  авария произошла на улице Стэйшн-роуд в районе Кройдон на юге британской столицы.

"На нынешней ранней стадии есть основания полагать, что двухэтажный автобус, выполнявший 198 рейсовый маршрут, столкнулся с легковым автомобилем, другим автобусом и с автобусной остановкой", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Вместе с тем, предполагаемый виновник инцидента задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне (Великобритания) автомобиль наехал на пешеходов возле мечети, в результате чего пострадали два человека.

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