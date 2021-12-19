RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міноборони Британії назвало малоймовірною відправку військ в Україну для захисту від РФ

Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон вважає малоймовірне відряджання військ в Україну в разі нападу Росії. Київ не є членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spectator.

Він закликав "не обманювати людей".

"Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії. Ми не маємо обманювати людей", - сказав він.

Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що російський лідер Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ