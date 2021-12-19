Міноборони Британії назвало малоймовірною відправку військ в Україну для захисту від РФ

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон вважає малоймовірне відряджання військ в Україну в разі нападу Росії. Київ не є членом НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spectator.
Він закликав "не обманювати людей".
"Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії. Ми не маємо обманювати людей", - сказав він.
Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.
Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що російський лідер Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну.