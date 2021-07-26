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Лондон накрила потужна злива

Автор: Анастасія Рокитна

Лондон накрила потужна злива, в результаті якої затопило вулиці і навіть станції метро. Лондонська пожежна бригада за кілька годин отримала близько 300 дзвінків, пов'язаних з затопленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Багато вулиць закрили через затоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. У Сент-Джеймс-парку випало 41,6 мм дощу.

Лікарні Whipps Cross і Newham в східному Лондоні закликали пацієнтів використовувати інші медичні медзаклади для отримання невідкладної допомоги, оскільки їхні відділення затопило.

Фото: Лондон накрила злива (twitter.com)

Нагадаємо, Швейцарію і Великобританію накрили сильні дощі і грози. У той же час Шанхай накрив потужний тайфун.

РБК-Україна писало, що нещодавно Одесу накрила потужна злива. За день випало 80% місячної норми опадів. В результаті були підтоплені будинки в декількох районах міста.

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Лондонливень