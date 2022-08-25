Лондон не буде безпечною гаванню для російських олігархів, - посол Сіммонс

Як зазначила посол, це сфера, в якій обидва кандидати на пост прем'єр-міністра, Ліз Трас і Ріші Сунак, висловилися дуже рішуче, дуже чітко.

"І, звичайно, Ріші Сунак керував як міністр фінансів, як наш канцлер щодо режиму санкцій. Сама Ліз трас кілька разів заявляла, що нам потрібно подвоїти санкції проти тих, хто підтримує Путіна, чиї гроші, багатства і активи у Великобританії. Але вона також сказала, що в попередні роки ми, ймовірно, повільно це робили. Отже, якщо хочете, у нас було своє власне наздоганяння, і ми наздогнали", - сказала вона.

Як зазначила посол, активи 1100 підсанкційних осіб підлягають заморожуванню активів, і їм заборонено подорожувати. А ще є компанії, на які поширюється транспортна заборона. Російські літаки не можуть приземлятися у Великобританії, російські кораблі не можуть причалювати до британських портів.

"У мене дійсно є надія, і я абсолютно впевнена, що обидва кандидати в прем'єр-міністри мають намір відійти від того часу, коли Лондон і в більш широкому плані Великобританія були безпечним притулком для цих незаконних активів", - додала Сіммонс.