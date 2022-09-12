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Ламає європейську єдність. В Польщі засудили заклик до переговорів з Путіним

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Понеділок 12 вересня 2022 18:02
Ламає європейську єдність. В Польщі засудили заклик до переговорів з Путіним Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Усі хто закликає до переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним - ламає європейську єдність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови МЗС Польщі Марціна Пшидача в інтерв'ю для PAP.

За словами Пшидача, усі країни, які наполягають на діалозі з Путіним, повинні усвідомлювати, що тиск заради досягнення угоди також здійснювався і в період існування "нормандського формату".

"Ми всі знаємо, до чого призвів цей формат: він не призвів до стабільного миру. 24 лютого та Росія, з якою "нормандський формат" і далі хотів вести дискусію, просто запустила ракети в напрямку Києва й атакувала незалежну Українську державу",- зауважив дипломат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, для переговорів Росія повинна визнати свій статус окупанта й показати прагнення для розмови.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби найкраще місце для переговорів з Путіним - поле бою.

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