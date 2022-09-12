Ламає європейську єдність. В Польщі засудили заклик до переговорів з Путіним

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови МЗС Польщі Марціна Пшидача в інтерв'ю для PAP .

За словами Пшидача, усі країни, які наполягають на діалозі з Путіним, повинні усвідомлювати, що тиск заради досягнення угоди також здійснювався і в період існування "нормандського формату".

"Ми всі знаємо, до чого призвів цей формат: він не призвів до стабільного миру. 24 лютого та Росія, з якою "нормандський формат" і далі хотів вести дискусію, просто запустила ракети в напрямку Києва й атакувала незалежну Українську державу",- зауважив дипломат.