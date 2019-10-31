Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Про це повідомляє Inside The Games.

Українець увійшов до робочої групи Міжнародного Олімпійського комітету (МОК), яка буде займатися організацією кваліфікаційних боксерських турнірів і безпосередньо самого боксерського турніру на Іграх в Токіо.

Крім Ломфаченка в групу також увійшли француженка Сара Орамун, китаєць Ху Цзяньгуан, Мері Ком з Індії, нігерієць Лукмо Лаваль, марокканка Хадіжа ель-Марді, кубинець Хуліо Сезар ла Круз, американка Мікаела Майер, новозеландець Девід Ньйока і австралійка Шеллі Уоттс.

Посли від боксу були обрані голосуванням, яке проводили Національні олімпійські комітети, а також національні федерації.

Василь Ломаченко є дворазовим Олімпійським чемпіоном.

Літні Олімпійські ігри-2020 пройдуть з 24 липня по 9 серпня, змагання з боксу відбудуться з 25 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, раніше МОК заморозив плани щодо проведення турніру боксерів на Олімпіаді-2020.