Ломаченко отримав погрози нокаутом від американського боксера

Непереможний професіонал націлився на почергове побиття зіркових конкурентів у легкій вазі. 23-річний боксер прагне битися з Джервонтою Девісом, Василем Ломаченком, Теофімо Лопесом і Девіном Хейні.

"Я дам людям те, чого вони хочуть. Коли я поб'ю Девіса, ми розберемося з Ломаченком. Коли я поб'ю Лому, ми розберемося з Теофімо Лопесом. Коли я поб'ю Лопеса, то розберуся з Девіном Хейні", – заявив Гарсія.

Окремо американець згадав і Джорджа Камбососа. Австралійця, бій якого з Ломаченком зірвало повномасштабне вторгнення РФ до України, Гарсія теж переможе, "якщо захоче".

Самовпевнений американець провів у професіоналах 22 поєдинки, в яких лише перемагав (18 разів нокаутом). Він був тимчасовим чемпіоном за версією WBC і обов'язковим претендентом на титул.

Раніше екс-чемпіон у легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко запланував повернутися в ринг у жовтні. Президент Top Rank Тодд Дюбеф назвав "цілком реальним" бій українця з чинним чемпіоном Хейні.