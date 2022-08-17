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Ломаченко отримав суперника на перший бій після повернення в ринг, – інсайдер

Фото: Джемейн Ортіс (у центрі) з чемпіонським поясом (facebook.com/TeamJortiz)
Автор: Антон Федорців

Восени цьогоріч колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе поєдинок із американцем Джемейном Ортісом.

Про це заявив журналіст Майк Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

34-річний українець прибув до Сполучених Штатів для старту підготовки до осіннього бою. Тренувальний табір екс-чемпіона в легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC розгорнули в Лос-Анджелесі.

Найімовірніше, бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 22 жовтня. Суперники стануть хедлайнерами боксерського вечора від промоутерської компанії Top Rank. Місце проведення бою наразі залишається таємницею.

Американець Ортіс на профі-рингу здебільшого залишається в тіні інших. Боксер на прізвиського "Технік" провів 17 поєдинків, у яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом) і одного разу програв. Ломаченко ж востаннє бився торік у грудні, коли за очками здолав Коммі.

Якщо Ломаченко переможе Ортіса, то прагнутиме поборотися за чемпіонські пояси. Потенційним суперником українця стане переможець бою-реваншу між чемпіоном світу за версією чотирьох організацій Девіном Хейні та колишнім володарем поясів Джорджем Камбососом.

До слова, раніше зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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Василь ЛомаченкоБокс