Ломаченко отримав гарантії бою із абсолютним чемпіоном легкої ваги: є нюанс

Засновник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв українському боксеру Василю Ломаченку світле майбутнє в разі перемоги в першому бою після повернення в ринг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

Досвідчений промоутер готовий організувати бій українця з чинним абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні. Потенційний поєдинок може відбутися навесні 2023 року.

"Девін отримав додатковий стимул знову перемогти Камбососа, оскільки дізнався, що один із моїх улюбленців – Василь Ломаченко – повернувся до США зі всією сім'єю. Якщо Ломаченко досягне успіху, то на початку року ми влаштуємо масштабний бій – Ломаченко спробує відвоювати всі свої титули в поєдинку проти Девіна Хейні", – заявив Арум.

Бій українця проти американця Джемейна Ортіса відбудеться 29 жовтня. Поєдинок Ломаченка стане головним у карді вечора боксу платформи ESPN+ у Нью-Йорку. Український боксер востаннє виходив у ринг торік у грудні, коли за очками здолав Коммі.

Цього тижня про бій-реванш за титули в легкій вазі домовилися потенційні суперники 34-річного українця – Хейні та Камбосос. Їхній поєдинок відбудеться в Мельбурні 15 жовтня. Ломаченко матиме шанс зустрітися з переможцем, якщо здолає Ортіса.