Ломаченко може провести бій за титул IBF

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

На вакантний пояс вже знайшлися претенденти

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) може провести поєдинок за титул IBF в 2019 році. Про це повідомляє ESPN.

Американець Майки Гарсія (39-0, 30 КО) залишив пояс вакантним в легкій ваговій категорії, і тепер за нього будуть боксувати лідер світового рейтингу IBF Річард Ком (27-2, 24 КО) з Гани і третій номер в світі Іса Чаніев (13 -1, 6 КО) з Росії.

Відповідно до джерела, контракт на бій ще не підписаний, але сторони вже про все домовилися. Найімовірніше, поєдинок відбудеться 2 лютого у Фріско (штат Техас, США).

Більш того, повідомляється, є велика ймовірність того, що переможець цього протистояння вийде в ринг проти тріумфатора бою між Ломаченко і володарем пояса WBO пуерториканцем Хосе Педрас (25-1, 12 КО).

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.