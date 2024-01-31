ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ломаченко официально получил дату чемпионского боя: кто в соперниках

Перт, Среда 31 января 2024 11:28
UA EN RU
Ломаченко официально получил дату чемпионского боя: кто в соперниках Фото: Василий Ломаченко получит шанс вернуть пояс чемпиона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Одиозный боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко договорился о титульном поединке с австралийцем Джорджем Камбососом весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском Перте. В ринг боксеры выйдут на местной RAC Arena. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Титул в легком весе освободил Девин Хейни, когда перешел в другой дивизион. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе благодаря двум победам над Камбососом в 2022 году. В мае прошлого года он победил и Ломаченко, а в декабре завоевал титул WBC в первом полусреднем весе.

Скандальный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Утратил все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

Ломаченко официально получил дату чемпионского боя: кто в соперниках

Кто такой Джордж Камбосос

Уроженец Сиднея, в детстве занимался регби и боксом. Подростком сосредоточился на боевом искусстве.

На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году в первом полусреднем весе. В 2021-2022 гг. контролировал чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в легком дивизионе. После двух поражений от Хейни потерял все титулы. Летом 2023-го победил британца Майки Хьюза и стал чемпионом по версии IBO.

Предки боксера происходят из Спарты. Бойцовые навыки прокачал во время пребывания в тренировочном лагере Мэнни Пакьяо.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий Ломаченко Бокс
NEWS
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России