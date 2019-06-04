Ломаченко почав підготовку до бою проти Кемпбелла

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) повідомив, що почав підготовку до бою проти Люка Кемпбелла. Про це українець розповів YouTube-каналі LOMA Official TV.

Він також зазначив, що його рука, яку він травмував у попередньому бою проти Кролл, вже в порядку.

"Всім привіт. Я почав підготовку до наступного бою. Моя рука в порядку. Радий, що зможу боксувати за титул WBC. Здорово вийти в ринг перед британськими фанами боксу. Радий, що мій опонент - олімпійський чемпіон. Побачимося в рингу", - сказав Ломаченко.

Бій запланований на 31 серпня в Лондоні. Переможець отримає три чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA і WBC. Останній титул на даний момент є вакантним.

Нагадаємо, потенційний суперник Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу WBC, однак він допускає повернення в легку вагу заради бою з українцем.