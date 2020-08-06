Ломаченко і Лопес на тижні повинні підписати контракт на бій

Контракт на об'єднавчий бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкому дивізіоні Василем Ломаченком з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом знаходиться на фінальній стадії підписання. Раніше повідомлялося, що поєдинок може зірватися.

Про це український боксер повідомив в інтерв'ю LOMA Official TV.

"Я особисто контракту не бачив. Наскільки я знаю, що цей контракт вже є і ніби як цього тижня ми повинні його підписати. Але усні домовленості все узгоджені. Зараз єдине питання полягає в тому, це буде звичайний поєдинок на ESPN або це буде платна трансляція", - розповів Ломаченко.

При цьому він зазначив, що сторони за бажання можуть впливати на умови контракту, навіть якщо вони вже про все домовилися.

"Ми по-суті чекаємо офіційного оголошення від нашого промоутера і від організаторів цього поєдинку, і все. Я дав свою згоду, і мені без різниці, як це буде виглядати, і який там контракт", - додав український боксер.

Також Ломаченко висловився з приводу відсутності вболівальників на поєдинку з Лопесом.

"Для мене не особливо важливо, буде уболівальник або його не буде. Є ринг, є опонент, є мета... Все навколишні фактори не будуть на мене впливати, тому що я знаю, чого я хочу", - сказав Ломаченко.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі запланований на 3 жовтня в Лас-Вегасі (США).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що об'єднавчий бій може не відбутися через те, що суперника українця не влаштував запропонований гонорар.