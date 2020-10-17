Ломаченко - Лопес: випробовування на шляху до звання абсолютного чемпіона

Василь Ломаченко та Теофімо Лопес зійдуться в найважливішому для обох боксерів об'єднувальному поєдинку. Трансляція почнеться в ніч з 17 на 18 жовтня о 04:00 ранку за київським часом, а дивитися бій можна на онлайн-платформі Megogo. Букмекери вірять в перемогу українця.

з 17 на 18 жовтня 04:00

Лас-Вегас (США), арена MGM Grand

Протягом 14 років, з моменту завоювання першої золотої медалі на юніорському чемпіонаті світу, Василь Ломаченко не тільки домінував на рингу, а й писав історію. Він швидше за всіх став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, а також найдовше утримує пояси. Тепер перед ним стоїть головне випробування з моменту переходу в профі - завоювати найбажаніший титул.

Що стоїть на кону

Переможець бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі отримає відразу чотири пояси - WBC Franchise, WBA Super, WBO і IBF. Раніше франчайзинговий титул не розігрувався в жодному поєдинку. Цей статус дає можливість його власникові вибирати будь-яких суперників для бою під егідою організації.

У контракті, підписаним боксерами, не передбачено проведення бою-реваншу, тож переможець отримає все.

Відкладений поєдинок

Для обох спортсменів нинішній бій стане першим у 2020 році. Несподіваного удару завдав коронавірус, і спочатку березнева дата зсунулась аж до жовтня.

Свій останній поєдинок Ломаченко провів понад рік тому - в останній день літа він переміг Люка Кемпбелла та додав до своїх титулів WBA та WBO пояс WBC. В активі українця 14 перемог (10 нокаутів) і у 15 поєдинках.

Лопес не знає поразок у 15 боях (12 нокаутів). Востаннє він виходив у ринг у середині грудня 2019 року проти Річарда Комі, коли в другому раунді переміг його яскравим нокаутом і став чемпіона світу за версією IBF. Бій з Ломаченком стане його першим захистом.

Непримиренні суперники

За цей рік спортсмени образливо висловлювалися один про одного, особливо Лопес. Звідки взялося це особисте? Виявляється, причиною взаємної неприязні, яка переросла в ненависть, спочатку став конфлікт між батьками боксерів і за сумісництвом їх тренерами.

Top Rank навіть змінила дизайн постера, розмістивши на плакаті крім боксерів ще двох батьків.

"Два тренери. Два бійці. Одна вирішальна битва", - мовиться на плакаті.

Хто правий, хто винен і переможця словесних перепалок не з'ясуєш, але в рингу перемогти може тільки один.