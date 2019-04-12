Ломаченко - Кролла: анонс бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко проведе обов'язковий захист своїх титулів проти претендента з Великої Британії Ентоні Кролла. Трансляція почнеться в ніч з 12 на 13 квітня о 05:50 ранку за київським часом, а дивитися бій можна на телеканалі "Інтер". Букмекери вважають фаворитом бою українця, якому WBO напередодні вручила пояс суперчемпіона.

12-13 квітня 05:50

США, Лос-Анджелес, спортивний комплекс Staples Center

Український чемпіон останній бій провів 8 грудня минулого року. У протистоянні з пуерторіканцем Хосе Педрас одноголосним рішенням суддів Ломаченко здобув перемогу і об'єднав чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі. Це досягнення стало ще однією сходинкою на шляху до завоювання титулу абсолютного чемпіона світу, про який мріє Василь.

Для Кролл перемога над нашим чемпіоном - єдиний шанс повернути колишню славу. Британець всю свою 13-річну кар'єру в професіоналах боксує в легкій вазі. У 2015-2016 роках він володів титулом WBA і втратив його в бою проти Хорхе Лінареса.

Перед боєм суперники взяли участь у традиційній процедурі зважування. Ломаченко показав на вагах 60,96 кг, тоді як Кролла на 200 грам важче - 61,14 кг.

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