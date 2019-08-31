Ломаченко - Кемпбелл: де дивитися бій

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл битимуться за титули українця за версіями WBA і WBO в легкій вазі, а також вакантний пояс WBC. У цьому протистоянні букмекери вважають беззаперечним фаворитом українського боксера.

31 серпня 22:00

Лондон, арена О2

Боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версією WBA і WBO у легкій вазі, українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом відбудеться в суботу, 31 серпня, в залі О2 Arena (Лондон, Велика Британія), яка здатна прийняти до 20 тисяч глядачів.

Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі "Інтер". Бій буде показаний в програмі "Великий бокс", яка вийде в ефір о 22:00 за київським часом.

Sky Sports покаже поєдинок у Великій Британії, а ESPN+ - в США.

Напередодні суперники пройшли процедуру зважування, а також влаштували традиційну дуель поглядів. Обидва боксери без проблем вписалися в ліміт легкої ваги, показавши на вагах однакову вагу - 60,9 кг.

Ломаченко провів 14 поєдинків на професійному рингу. Перемагав 13 раз (10 - нокаутом), одного разу програв. На рахунку Кемпбелла 22 бої серед професіоналів. Виграв 20 поєдинків (16 нокаутів), у двох програв.