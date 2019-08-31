Ломаченко - Кемпбелл: прогноз букмекерів

Український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з британцем Люком Кемпбелом у бою за три пояси чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) - WBC, WBA и WBO. Пряму трансляцію бою можна подивитися на телеканалі "Інтер" о 22:00 за київським часом, проте сам поєдинок розпочнеться не раніше півночі.

31 серпня 22:00

Лондон, арена О2

Букмекерські компанії приймають ставки на перемогу Ломаченко з коефіцієнтом 1,06, на нічию - 26,0, на перемогу Кемпбелла - 9,00. Дострокова перемога українця оцінюється в 1,36, а перемога за очками - в 3,50, дострокова перемога британця - в 13,00, перемога за очками - в 21,00.

Напередодні суперники пройшли процедуру зважування, а також влаштували традиційну дуель поглядів. Обидва боксери без проблем вписалися в ліміт легкої ваги, показавши на вагах однакову вагу - 60,9 кг.

Ломаченко провів 14 поєдинків на професійному рингу. Перемагав 13 раз (10 - нокаутом), одного разу програв. На рахунку Кемпбелла 22 бої серед професіоналів. Виграв 20 поєдинків (16 нокаутів), у двох програв.