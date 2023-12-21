RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ломаченко на финишной прямой согласованиz чемпионского боя: инсайдер раскрыл детали

Фото: Василий Ломаченко постарается вернуться на вершину бокса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Одиозный украинский боксер Василий Ломаченко близок к соглашению о проведении поединка за вакантный чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.

35-летний бывший чемпион легкого дивизиона фактически договорился о следующем бое. Соперником бойца с паспортом Украины станет австралийский боксер Джордж Камбосос.

Команды Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона в легком весе планируют поединок на весну следующего года. Скорее всего, бой состоится в апреле или мае. Вечер бокса с битвой претендентов на вакантный титул примет Австралия.

Пояс IBF освободился после перехода экс-чемпиона Девина Хейни в первый полусредний вес. Камбосос раньше контролировал титул, но как раз американцу его проиграл. В свою очередь Ломаченко в мае этого года не смог забрать пояс у Хейни, уступив по решению судей.

Скандальный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Утратил все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

 

 

К слову, ранее Хейни победил Прогрейса по решению судей и стал чемпионом WBC нового дивизиона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий ЛомаченкоБокс