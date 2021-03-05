Локдаун в Ужгороді: матч "Динамо" - "Минай" офіційно перенесли в Київ
Матч 17-го туру УПЛ "Динамо" - "Минай" перенесли з Ужгорода в Київ. Він відбудеться на "Олімпійському".
В Ужгороді було встановлено антирекорд за кількістю інфікованих на добу.
У зв'язку з тим, що матч пройде без вболівальників, і це домашня гра для "Динамо", було прийнято рішення провести матч у Києві.
Матч у Києві починається 7 березня о 14:00. Інформацію про повернення квитків клуб обіцяє оприлюднити пізніше.
Матч команд у першому колі також пройшов у Києві. Тоді кияни попросили закарпатський клуб перенести матч у столиці (господарем поля був "Минай") для кращої підготовки до матчів ЛЧ. "Минай" пішов назустріч "Динамо", за умови, що матч другого кола відбудеться в Ужгороді.
Як повідомляло РБК-Україна, Закарпатська область через погіршення ситуації з коронавірусом виявилася на порозі попадання в "червону" зону карантину. Місцева влада сьогодні вирішила ввести локальні локдауни.