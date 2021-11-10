RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Локдаун у Львові продовжили, але частково відкриють школи: що зміниться

Автор: Анастасія Рокитна

Жорсткі карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада. Втім, учні 1-4 класів повертаються за шкільні парти.

Таке рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера Львова Андрія Садового.

З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи, уточнив Садовий.

"Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада", - повідомив він.

За його словами, медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії.

"Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівКарантин