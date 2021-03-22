Локдаун у Львові подовжили до 4 квітня

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що локдаун у місті продовжили до 4 квітня. Таке рішення схвалила Комісія з надзвичайних ситуацій Львова.
"Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня. За останню добу в міські лікарні надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини. Ми працюємо над збільшенням кількості ліжок", - зазначив очільник міста.
За його словами, було ухвалене рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.
"Звернулись до МОЗ з проханням внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус. Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати у себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів", - поінформував мер.
Садовий підкреслив, що крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медичних працівниках.
"За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти у цій нелегкій боротьбі. Зараз напрацьовуємо механізм додаткового преміювання усіх медиків, які працюють із COVID-19", - написав він.
До того ж готується окрема програму підтримки бізнесу.
Нагадаємо, 19 березня у Львові набрав чинності жорсткий карантин. Місцева влада ухвалила рішення про введення обмежень локдауну через критичну епідобстановку.
Як писало РБК-Україна, з 1 квітня у Львові збільшать ліжковий фонд на 150 місць у Центрі легеневого здоров'я.
Так, 20 березня Садовий звернувся з проханням про допомогу до всіх, хто має медичну освіту, оскільки в області не вистачає медпрацівників.