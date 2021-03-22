RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Львові подовжили до 4 квітня

Автор: Юлія Струк

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що локдаун у місті продовжили до 4 квітня. Таке рішення схвалила Комісія з надзвичайних ситуацій Львова.

Про це Садовий написав у своєму Facebook.

"Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня. За останню добу в міські лікарні надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини. Ми працюємо над збільшенням кількості ліжок", - зазначив очільник міста.

За його словами, було ухвалене рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

"Звернулись до МОЗ з проханням внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус. Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати у себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів", - поінформував мер.

Садовий підкреслив, що крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медичних працівниках.

"За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти у цій нелегкій боротьбі. Зараз напрацьовуємо механізм додаткового преміювання усіх медиків, які працюють із COVID-19", - написав він.

До того ж готується окрема програму підтримки бізнесу.

Нагадаємо, 19 березня у Львові набрав чинності жорсткий карантин. Місцева влада ухвалила рішення про введення обмежень локдауну через критичну епідобстановку.

Як писало РБК-Україна, з 1 квітня у Львові збільшать ліжковий фонд на 150 місць у Центрі легеневого здоров'я.

Так, 20 березня Садовий звернувся з проханням про допомогу до всіх, хто має медичну освіту, оскільки в області не вистачає медпрацівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛьвівКоронавірусЛокдаун
Читайте також
У МОЗ пояснили труднощі з отриманням COVID-вакцин
"Британський" штам COVID в Україні відрізняється критичними змінами, - вчені
Прогноз погоди