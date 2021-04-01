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Локдаун у Києві: заклади торгівлі обслуговуватимуть пенсіонерів у визначений час

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 16:24
Локдаун у Києві: заклади торгівлі обслуговуватимуть пенсіонерів у визначений час Фото: пенсіонери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

На час жорсткого локдауну у Києві для закладів торгівлі буде пріорітетним обслуговування пенсіонерів у визначені години. Ця вимога діятиме з 10 до 12 ранку.

Про це йдеться у відповідному рішенні КМДА щодо посилення карантинних заходів в столиці.

Вимоги щодо обслуговування пенсіонерів у ранкові години будуть діяти з 5 по 16 квітня.

"Рекомендувати керiвникам закладiв торгiвлi щодо прiоритетного обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку", - йдеться в тексті документу.

РБК-Україна писало, що документ рішення про локдаун в Києві, який почне діяти з понеділка, був опублікований сьогодні, 1 квітня.

Нагадаємо, з 5 квітня Київ вводить обмеження на роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. Як мінімум до 16 квітня в ньому будуть перевозити тільки за спеціальними перепустками.

Крім того, в КМДА не виключають можливість продовження локдауну в Києві після 16 квітня.

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