RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локадун в Одесі: як працюватиме громадський транспорт

Автор: Дмитро Левицький

Опівночі 23 березня в Одесі почнуть діяти обмеження "червоної" зони карантину. Однак роботу громадського транспорту в місті зупиняти не планують.

Про це повідомило місцеве агентство "Думская".

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила дозволити роботу громадського транспорту, але за умови, що кількість пасажирів не буде перевищувати кількість сидячих місць.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс або здійснювати адресну доставку. Продовжать працювати тільки продуктові магазини, заправки та СТО, аптеки, зоомагазини та ветклініки, салони краси та перукарні, банки, а також поштові оператори.

Раніше в "червоній" зоні обов'язково заборонялася робота громадського транспорту, але сьогодні Кабмін дозволив місцевій владі самостійно вирішувати, як працюватиме транспорт в містах чи регіонах.

Зазначимо, станом на сьогодні в "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Сумська та Івано-Франківська області.

Нагадаємо, обмеження "червоної" зони у Київській та Сумській областях почнуть діяти тільки з 24 березня.

Крім того, сьогодні влада Києва ухвалила остаточне рішення щодо того, як відзавтра працюватиме громадський транспорт у столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОдесатранспортограничениеКарантинЛокдаун
Читайте також
У Миколаєві вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті
У Черкаській області посилюють карантин
Прогноз погоди