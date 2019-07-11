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Логвинський: ЗВТ з Ізраїлем - це крок до економічного зростання


Логвинський вітає угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем стане кроком до економічного зростання наших країн. Про це заявив народний депутат, кандидат від Радикальної партії Олега Ляшка Георгій Логвінський, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Вчора ми з Олегом Ляшком пообіцяли прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху і главі Кнесету Ізраїлю, що "дожмемо" парламент і проголосуємо за ратифікацію зони вільної торгівлі з Ізраїлем. Вже сьогодні "Сказали - зробили", - написав політик.

Логвинський повідомив, що після нічної консультації за їхньою ініціативою угоду внесли до порядку денного і проголосували за неї в цілому.

"Це серйозний крок економічного зростання для наших країн. Це підтримка бізнесу, який зможе отримати кращий сервіс, нижчі податки і спрощені процедури при проведенні зовнішньоекономічної діяльності. Рішення багатьох державних проблем полягає в слабкості. Я радий, що сьогоднішній крок ще раз показав, що в українському парламенті є справжні друзі, які зроблять все, щоб наші країни були сильними! Вітаю!", - прокоментував Логвинський.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада підтримала за основу і в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільної торгівлі між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів.

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