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Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників

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Москва, Понеділок 29 серпня 2022 12:14
Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників Фото: Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Відомий виробник комп'ютерних клавіатур і мишей Logіtech йде з російського ринку. Усіх співробітників буде звільнено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський портал Cnews.

Джерела повідомляють, що останній день працівники російського представництва відпрацюють 31 серпня.

Зазначимо, що швейцарська компанія Logitech виробляє не тільки клавіатури та миші, а й колонки, геймпади, джойстики, а також обладнання для геймерів.

Як відомо, компанія призупинила постачання своєї продукції до Росії у квітні цього року через російську агресію в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії і скоротить усіх співробітників.

Крім того, ми писали, що компанія Nokia призупинила свою діяльність у Росії. У компанії впевнені, що робота на російському ринку зараз неможлива.

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