Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників
Відомий виробник комп'ютерних клавіатур і мишей Logіtech йде з російського ринку. Усіх співробітників буде звільнено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський портал Cnews.
Джерела повідомляють, що останній день працівники російського представництва відпрацюють 31 серпня.
Зазначимо, що швейцарська компанія Logitech виробляє не тільки клавіатури та миші, а й колонки, геймпади, джойстики, а також обладнання для геймерів.
Як відомо, компанія призупинила постачання своєї продукції до Росії у квітні цього року через російську агресію в Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії і скоротить усіх співробітників.
Крім того, ми писали, що компанія Nokia призупинила свою діяльність у Росії. У компанії впевнені, що робота на російському ринку зараз неможлива.
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