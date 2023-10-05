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Логистика для аграриев подорожала, повышение тарифа на ж/д перевозки станет ударом, - эксперт

Фото: логистика для аграриев подорожала, повышение тарифа на железнодорожные перевозки станет ударом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Инициатива "Укрзализныци" по повышению тарифа на перевозку ударит по аграрному сектору Украины, который и так несет значительные убытки, и в следующем году планирует сокращать площади посевных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко.

Мы знаем, в каких условиях сегодня находится наш бизнес. Мы знаем о том, что тарифы логистические выросли более чем в 4 раза по сравнению с довоенным периодом. Наши фермеры получают огромные потери и не собираются в следующем году засевать большие площади угодий. Если мы добавляем к этим проблемам еще и повышение тарифа, то это неправильно", - подчеркнул Козаченко.

Он отметил, что вопрос повышения тарифа должен быть всесторонне обсужден с бизнесом, в то же время власти должны приложить усилия, чтобы обеспечить на украинской железной дороге конкуренцию, которая вообще отсутствует.

"Бизнес-сообщество уже десятки лет убеждает, что на железной дороге должна быть конкуренция, пассажирские и товарные частные поезда. За счет конкуренции тарифы будут ниже. Сейчас у нас нет конкуренции - есть монополия, и это наносит большие потери для нашего государства", - акцентировал Козаченко.

По его словам, эта монополия, кроме постоянного повышения тарифов, имеет также коррупционные риски, которые может также решить реформа УЗ.

"Бизнес должен убедить и законодательную, и исполнительную власть, что нам необходима конкуренция, а не монополия, на железнодорожном рынке. Этот вопрос придется обязательно рассмотреть, и это принесет огромную пользу нашему государству и экономике", - резюмировал Козаченко.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзализныци" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%.

Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

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Укрзализныця