Лобановский не остановил Эрикссона: как "Динамо" ни разу "Лацио" не победило

Отечественный гранд впервые встретился с "орлами" на групповом этапе Лиги чемпионов 1999/2000. Итальянская Серия A в то время находилась в зените славы, а "Лацио" направлялся ко второму в истории Скудетто, потратив на новичков перед сезоном полсотни миллионов евро.

"Динамо" приехало в Рим во втором туре после сенсационного поражения от словенского "Марибора" (0:1). Атаки "Лацио" выглядели более убедительными, но Шовковский уверенно действовал на линии ворот. А в середине второго тайма сольный номер исполнил Коновалов, эффектно упав в чужой штрафной – арбитр назначил пенальти, хотя Михайлович сыграл в мяч.

К отметке подошел Ребров и уверенным ударом под штангу переиграл Баллотту. Однако пропущенный мяч с несправедливого одиннадцатиметрового изрядно разгневал римлян. Подопечные Свена-Ерана Эрикссона вскоре выдали ударную трехминутку и полностью перевернули матч – Негро головой замкнул заброс вторым темпом после углового, а Салас из угла вратарской наказал голкипера за неудачную игру кулаком.

Новое свидание команд выпало на финальный тур группового этапа. Римляне к тому времени уже обеспечили победу в квартете. А вот "Динамо" должно было побеждать, чтобы не зависеть от результата в Леверкузене. Там местный "Байер" должен был принять "Марибор".

"Лацио" вышел на газон НСК "Олимпийский" в полурезервном составе. Тем не менее, именно "орлы" открыли счет еще до экватора первой половины. После навеса с правого фланга дальнюю штангу замкнул защитник киевлян Мамедов. В свои ворота. Следующие 70+ минут "Динамо" безрезультатно пыталось отыграться. К счастью, "Марибор" выстоял против "Байера" (0:0), так что обе команды прошли во 2-й групповой этап.

Новая встреча старых знакомых состоялась в сезоне 2017/18. Теперь "Лацио" и "Динамо" возглавляли подопечные Эрикссона и Лобановского – Симоне Индзаги и Александр Хацкевич соответственно. Пути же римлян и "бело-синих" пересеклись в 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч снова принял Вечный город. Главные события произошли после перерыва. Киевляне неожиданно открыли счет на старте тайма усилиями Цыганкова, который словно с помощью джойстика забил пяткой. "Орлы" ответили точным ударом Иммобиле после разрезной передачи Андерсона.

Сам бразилец вскоре и вывел "Лацио" вперед. Атакующий хавбек римлян получил на входе в штрафную пас от Милинковича-Савича и пробил под опорную ногу голкиперу "Динамо" Бойко. Однако под занавес встречи киевлян роскошным дальним ударом спас Мораес.

Результативная ничья на выезде добавила лишних козырей "Динамо" перед ответным матчем. Однако в столице Украины "Лацио" забил по мячу в каждом из таймов и прошел в следующий раунд.

В середине первой половины Лейва сыграл на опережение после углового. Во втором же тайме де Врей хладнокровно разобрался в пределах штрафной после очередного стандарта, получив пас от Фелипе. Правда, радость "орлов" была недолгой – римляне вылетели от "Зальцбурга" в следующем раунде.

Итак, баланс "Динамо" против римских "орлов" пока отрицательный (+0, =1, -2). В четырех матчах киевляне трижды проиграли и только один поединок сумели свести вничью. Правда, он был составной частью двухматчевого противостояния, так что "бело-синие" завершили выступления на евроарене. Прервать полосу неудач новый призыв "Динамо" попытается на фактически нейтральном поле в немецком Гамбурге.