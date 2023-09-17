ua en ru
Вс, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЛНЗ сенсационно переиграл "Рух" в Премьер-лиге

Черкассы, Воскресенье 17 сентября 2023 15:21
UA EN RU
ЛНЗ сенсационно переиграл "Рух" в Премьер-лиге Фото: Черкащане покинули зону вылета (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Черкасский ЛНЗ одержал вторую победу в нынешнем сезоне чемпионата Украины, одержав львовский "Рух" на собственном поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

ЛНЗ – "Рух" – 2:1

Голы: Норенков, 36, Прядун, 86 – Квасница, 63

Со старта хозяева выглядели более симпатично. В первой трети встречи черкащане создали несколько полувозможностей. В частности, удар Олийныка с линии штрафной заблокировал защитник. Зато опасный прорыв Наумца своевременным выходом из ворот остановил Ледвий.

Повел ЛНЗ в счете на 36-й минуте. Взятие ворот стало следствием ошибки, когда Слюбик у собственной штрафной неудачно остановил лонгбол Муравского. Мяч подхватил Норенков, вышел один на один с голкипером и метко пробил в ближний угол.

На старте второй половины черкащане могли забить во второй раз, но Пасич немного недокрутил мяч в дальнюю девятку коварным выстрелом. Зато "Рух" воспользовался своим моментом на 63-й. Львовяне убежали в контратаку после перехвата в центре поля, а Квасница переиграл Пенькова в ближнем бою.

Впрочем, последнее слово в поединке было за хозяевами. Победную атаку ЛНЗ организовал на 86-й минуте. Оборона львовян дала разгуляться в собственной штрафной Прядуну, который после неудачного удара Бойко в падении протолкнул мяч в сетку – 2:1 в итоге.

Благодаря победе черкасская команда поднялась в середину турнирной таблицы. ЛНЗ набрал 7 очков. В свою очередь у "Руха" осталось 11 пунктов, пока позволяют оставаться на 5-й строчке в Премьер-лиге.

К слову, накануне вспомнили главные подвиги Максимова-футболиста на фоне назначения в "Днепр-1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины
Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна