ЛНЗ сенсационно переиграл "Рух" в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

ЛНЗ – "Рух" – 2:1

Голы: Норенков, 36, Прядун, 86 – Квасница, 63

Со старта хозяева выглядели более симпатично. В первой трети встречи черкащане создали несколько полувозможностей. В частности, удар Олийныка с линии штрафной заблокировал защитник. Зато опасный прорыв Наумца своевременным выходом из ворот остановил Ледвий.

Повел ЛНЗ в счете на 36-й минуте. Взятие ворот стало следствием ошибки, когда Слюбик у собственной штрафной неудачно остановил лонгбол Муравского. Мяч подхватил Норенков, вышел один на один с голкипером и метко пробил в ближний угол.

На старте второй половины черкащане могли забить во второй раз, но Пасич немного недокрутил мяч в дальнюю девятку коварным выстрелом. Зато "Рух" воспользовался своим моментом на 63-й. Львовяне убежали в контратаку после перехвата в центре поля, а Квасница переиграл Пенькова в ближнем бою.

Впрочем, последнее слово в поединке было за хозяевами. Победную атаку ЛНЗ организовал на 86-й минуте. Оборона львовян дала разгуляться в собственной штрафной Прядуну, который после неудачного удара Бойко в падении протолкнул мяч в сетку – 2:1 в итоге.

Благодаря победе черкасская команда поднялась в середину турнирной таблицы. ЛНЗ набрал 7 очков. В свою очередь у "Руха" осталось 11 пунктов, пока позволяют оставаться на 5-й строчке в Премьер-лиге.