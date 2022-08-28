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У "ЛНР" підготували методичку для вчителів на 1 вересня: головні наративи окупантів

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Луганськ, Неділя 28 серпня 2022 12:21
У "ЛНР" підготували методичку для вчителів на 1 вересня: головні наративи окупантів Фото: дітям в так званій "ЛНР" 1 вересня проведуть пропагнадиський урок (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти з так званої "ЛНР" підготували методичку для шкіл на 1 вересня. Пропагандисти традиційно поширюють псевдоісторичні тези про створення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, 1 вересня у школах на тимчасово окупованій території Луганської області проведуть урок на тему "Моя історія". Вчителям підготували пропагандистську методичку.

"Запропонований "план" являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів", - йдеться у повідомленні.

Більшість наративів окупантів суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

Триєдиний слов'янський народ

Традиційний для окупантів закид про те, що 80% громадян Росії нібито належать до одного триєдиного народу: росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси - "східні слов'яни, спадкоємці Древньої Русі, хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".

Натомість Захід нібито "відчуває себе світовою геополітичною периферією" і "прагне підірвати єдність і стабільність Серцевинної Землі - Росії".

Насправді хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

Росія - спадкоємиця великої Візантії

Окупанти розповідають школярам, що Стародавня Русь, Російська імперія та сучасна Росія є спадкоємицею Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу.

"Виникли центри ранньої російської державності: північний - у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний - у майбутньому Києві", - йдеться у методичці окупантів.

Але обидва російських міста молодші за Київ.

Україну створив Ленін

Російські пропагандисти стверджують, що Михайло Грушевський створив міф про українську Галичину і видавав газету українською мовою, нібито щоразу придумуючи "кілька нових слів".

Окупанти заявляють, що Україну створив радянський революціонер Володимир Ленін.

"Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно", - заявляють окупанти.

Насправді ж радянська влада продовжувала політику Російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.

Злий Захід та перетворення України на "антиросію"

Школярам на окупованих територіях розповідають про тиск США, ЄС і НАТО на Україну. Пропагандисти повторюють наратив про "терор бандерівців" та "звільнення".

Нагадаємо, що окупанти на захоплених територіях Донбасу хочуть поставити в школах озброєний конвой.

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