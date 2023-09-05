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В "ЛНР" подорвали главного "таможенника" и "финансиста" Пасечника, - источники

Фото: так называемый "глава" таможни оккупированной Луганской области Юрий Афанасьевский (соцсети)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В так называемой "ЛНР" подорвали Юрия Афанасьевского, который возглавлял таможню и был "финансистом" главаря луганских оккупантов Леонида Пасечника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Известно, что его подорвали в собственном доме. При этом сам Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, источники подтвердили РБК-Украина, что этот очередной "хлопок" - дело рук СБУ.

Что известно об Афанасьевском?

Он является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известный тем, что стал "финансистом" главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника.

Он "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

Напомним, в конце июля российские пропагандисты заявили, что в Украине ликвидировали командира одной из бригад оккупантов Дениса Иванова, больше известного как "Ташкент".

Кроме того, 11 июля, во время взрывов в Бердянске, эпицентром которых был отель "Дюна", был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Также ранее в украинской разведке подтвердили информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

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