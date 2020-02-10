LNG-термінал виправдав би себе з точки зору безпеки, але не економіки, - Коболєв

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що якщо б дозволили прохід Босфору, то LNG-термінал себе б виправдав з точки зору безпеки, але не з точки зору економіки. Про це Коболєв заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, є можливість наростити поставки LNG з польського напряму.

"Можливість є. Будувати додатковий інтерконнектор - це дурість. Його активно пропагують в першу чергу ті, хто хоче заробити на його будівництві. На нього не можна ні в якому разі погоджуватися", - сказав він.

Коболєв зазначив, що для того, щоб поставити термінал в Одеській області, потрібно щоб туди міг зайти танкер.

"Танкери LNG на даний момент Туреччина не пропускає. Наскільки я знаю, їх позиція не змінилася, і вона навряд чи зміниться найближчим часом. Якщо б дозволили прохід Босфору, думаю, що LNG-термінал себе би виправдав з точки зору безпеки. Але не з точки зору економіки. Велика кількість LNG-газу і так є в Європі, він доступний", - додав він.

Додамо, LNG-термінал - це термінал з отримання та регазифікації зрідженого газу.

Раніше повідомлялось, що угода між операторами газотранспортних систем України та Польщі, заснована на європейських принципах, дозволила розпочати віртуальний реверс газу.