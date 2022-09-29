RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

LME планирует запретить торговлю российскими металлами, - Reuters

Фото: Лондонская биржа металлов исключит российские металлы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лондонская биржа металлов (LME) планирует обсудить исключение российских металлов, таких как алюминий, никель и медь, из своего списка брендов, которые могут поставляться по ее контрактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Западные страны ввели санкции против российских банков и бизнесменов, связанных с президентом Владимиром Путиным, после вторжения России в Украину, но пока нет никаких ограничений на покупку российских металлов.

Источники сообщили, что некоторые участники рынка были обеспокоены тем, что российский производитель алюминия "Русал" не сможет продать свой металл и будет вынужден доставлять его на зарегистрированные склады LME.

"Речь идет о возможности запрета новых поставок", - сказал один из источников, добавив, что пытаться запретить уже находящийся на складах LME металл, произведенный "Русалом", "было бы безумием".

Цены на алюминий выросли более чем на 5% до 2233 долларов за тонну.

"Нашим приоритетом является поддержание упорядоченного рынка на благо всех участников рынка. Поэтому мы будем держать ситуацию в поле зрения и поддерживать диалог с заинтересованными сторонами по мере развития ситуации", - заявила LME в ответ на запрос для комментария.

В заявлении также говорится, что LME продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения стабильности рынка в ответ на санкции, влияющие на рынок LME.

LME добавила, что движение металлов оставалось относительно постоянным в течение последних 12 месяцев.

Напомним, ранее Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на складах, зарегистрированных на LME, в Великобритании ряда металлов из России. Запрет, в частности, касается, меди "Норильского никеля" и алюминия "Русала" и его предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лондон