Лондонська біржа заборонила торгівлю російськими металами
Фото: LME заборонила торгівлю низкою металів з Росії (Getty Images)
Лондонська біржа металів (LME) призупинила розміщення на складах, зареєстрованих на LME, у Великобританії ряду металів з Росії. Заборона, зокрема, стосується, міді " Норильського нікелю "і алюмінію" Русала " і його підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення LME.
Рішення прийнято після оголошення Великобританією 35-процентних додаткових мит на імпорт російської міді, свинцю, первинного алюмінію і алюмінієвого сплаву.
Заборона не стосується металів, вивезених з Росії до 25 березня 2022 року.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.