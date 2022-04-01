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Лондонська біржа заборонила торгівлю російськими металами

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Лондон, П'ятниця 01 квітня 2022 16:06
Лондонська біржа заборонила торгівлю російськими металами Фото: LME заборонила торгівлю низкою металів з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лондонська біржа металів (LME) призупинила розміщення на складах, зареєстрованих на LME, у Великобританії ряду металів з Росії. Заборона, зокрема, стосується, міді " Норильського нікелю "і алюмінію" Русала " і його підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення LME.

Рішення прийнято після оголошення Великобританією 35-процентних додаткових мит на імпорт російської міді, свинцю, первинного алюмінію і алюмінієвого сплаву.

Заборона не стосується металів, вивезених з Росії до 25 березня 2022 року.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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