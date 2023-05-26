Lloyd's исключил суда крупнейшего перевозчика российской нефти в Индию из регистра

Lloyd's Register сообщил индийской компании Gatik Ship Management, которая стала крупным перевозчиком российской нефти после войны против Украины, о том, что с 3 июня она отзовет сертификацию 21 судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее компании Gatik также была вынуждена найти новые флаги для 36 своих судов после того, как они были дефлагированы Международным реестром судов Сент-Китс и Невис.

"Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению санкционных правил в отношении торговли российской нефтью, - говорится в электронном письме. - Если это подтверждается доказательствами, мы отказываемся от класса и услуг любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции".

Классификационные общества, такие как Lloyd's Register в Лондоне, предоставляют услуги, включая проверку мореходных качеств, сертификацию, необходимую для обеспечения страховки и входа в порты.

Однако Lloyd's Register заявил, что 11 судов Gatik, которые он обнародовал, также были сертифицированы Индийским регистром судоходства (IRClass).

Крупная американская страховая компания American Club также сообщила агентству Reuters, что больше не предоставляет страховку для судов Gatik, а российская страховая компания "Ингосстрах" заявила, что не будет работать с Gatik в будущем.

Ни страховщики, ни Lloyd's Register, ни реестр флагов не объяснили, почему именно они прекратили сотрудничество с Gatik.

Нарушение и ограничения

В ответ на вторжение России в Украину западные страны ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

В то время как страны, не входящие в ЕС, могут импортировать российскую нефть морским путем, западным судовладельцам и страховщикам запрещено обрабатывать такие грузы, если они не продаются по этой цене или ниже.

В прошлом месяце спотовые цены на российскую нефть поднялись выше 60 долларов за баррель, и некоторые руководители страховых компаний заявили, что нервничают из-за нарушения правил, поскольку не могут самостоятельно отслеживать стоимость грузов.

Индия не признает санкции, наложенные на Россию, и быстро стала крупнейшим покупателем морской нефти из России.

Усилия Запада по сокращению доходов, которые Россия получает от своих энергетических ресурсов, оказывают разрушительное воздействие, равно как и санкции Запада в отношении экспорта нефти из других стран, таких как Иран и Венесуэла.

Но непрозрачность и ограниченный надзор за судоходным сектором означает, что многие суда с грузами из стран, на которые распространяются санкции, продолжают ходить, находя новые флаги и незападные регистры или страховщиков, что вызывает опасения по поводу безопасности и ответственности.

Каждое судно требует документов, включая реестр флагов.

Суда обычно имеют страховку защиты и возмещения убытков (P&I), которая покрывает претензии ответственности, включая ущерб окружающей среде и травмы. Отдельные правила в отношении корпуса и механизмов защищают суда от физических повреждений.

В то время как Lloyd's Register отказывается от классификации 21 судна Gatik, по крайней мере 28 из них были зарегистрированы как сертифицированные Индийским регистром судоходства, согласно веб-сайту IRClass.

Страховка утеряна

В этом году компания Gatik стала ведущим перевозчиком российской нефти в Индию, используя флот танкеров, который насчитывает более 40 единиц.

American Club, одна из 12 крупнейших в мире страховых компаний, которые в совокупности покрывают около 90% тоннажа мирового океана, заявила, что ранее покрывала большинство судов Gatik, но с начала апреля больше не покрывает их, отказавшись объяснить почему.

"Ингосстрах", крупный российский страховщик, занимающийся страхованием судов, но не входящий в топ-12, сообщил агентству Reuters в этом месяце, что его страховое покрытие для танкера "Прометей" компании Gatik истекло в апреле и не было продлено.

"Ингосстрах" заявил, что ему "пришлось отклонить некоторые запросы на страхование, которые он получил от Gatik, из-за рисков, выявленных в рамках нашей процедуры проверки негативных отзывов в СМИ", сославшись на негативное освещение в СМИ, но не вдаваясь в подробности.

"Мы также можем подтвердить, что не планируем работать с Gatik в будущем", - заявила частная российская страховая компания в ответ на запрос Reuters.

Reuters не смог установить, работают ли в настоящее время какие-либо суда Gatik без необходимых документов.

Согласно данным о прибытии танкеров и расчетам Reuters, Индия импортировала 2,76 млн тонн российской нефти на судах, управляемых Gatik, за первые четыре месяца 2023 года, или 10% от общего импорта из России.

По данным Refinitiv, около 1,36 млн тонн российской нефти было предназначено для доставки в Индию в мае и июне танкерами, связанными с Gatik.

В апреле Международный реестр судов Сент-Китс и Невис сообщил агентству Reuters, что снимает свой флаг с 36 судов Gatik.

"Это давняя политика Реестра: когда нас предупреждают о нарушениях наших высоких стандартов судами, плавающими под нашим флагом, мы всегда расследуем это и принимаем соответствующие меры", - заявили в реестре, отказавшись предоставить дальнейшие подробности.

Согласно данным морской платформы Lloyd's List Intelligence, Gatik направил в Габон 15 судов, по сравнению с 9 в начале апреля, до того как Сент-Китс и Невис начал снимать свой флаг с судов компании.