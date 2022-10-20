Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера Британии

"Я понимаю... что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия", - заявила Трасс.

Выборы нового премьер-министра Британии состоятся на следующей неделе.

По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди и договорилась о дате следующих выборов. Также она отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Отмечается, что проблемы для Трасс начались после того, как первый канцлер Кваси Квартенг "напугал" финансовые рынки предложенным минибюджетом еще в конце сентября. После этого беспокойство консерваторов переросло в гнев внутри парламентской партии.