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На левом берегу Оскола из-за обстрелов отсутствуют свет, тепло и вода, - Синегубов

Четверг 17 октября 2024 13:27
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На левом берегу Оскола из-за обстрелов отсутствуют свет, тепло и вода, - Синегубов Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из населенных пунктов Купянской и Боровской громад Харьковской области уже эвакуированы 100 человек. Сегодня оттуда планируют вывезти еще 250 жителей.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Приоритет - левый берег Оскола, потому что там уже сейчас в результате обстрелов отсутствуют коммуникации - теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Должны с тех территорий вывезти примерно 2,5 тысячи человек", - отметил Синегубов.

Всего в Харьковской области планируют эвакуировать почти 10,5 тысяч жителей, в том числе из Боровского направления Изюмского района, где объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми. Подлежат эвакуации 134 семьи с детьми.

Чиновник также пояснил, что эвакуация продолжается, в том числе для пожилых людей, которые пока отказываются выезжать. Им постоянно помогают соответствующие службы. Людей преимущественно перевозят в Харьков, но по желанию они могут выбрать любой другой регион Украины.

Эвакуация Купянская

15 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Совет обороны Харьковской области принял решение провести эвакуацию из Купянска и еще трех общин, расположенных вблизи линии фронта.

Это решение было принято из-за невозможности обеспечить стабильное электро-, водо- и теплоснабжение на левобережной части Купянска.

Кроме того, решено провести принудительную эвакуацию семей с детьми в Борове.

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Харьков Эвакуация
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